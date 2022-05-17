Milli Eğitim Bakanı Özer, matematik seferberliği tanıtım töreninde konuştu Açıklaması - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematiğin her insanın hayatı anlaması ve yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli bir enstrüman olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizi 21. yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek için matematik seferberliğini hep birlikte bugün başlatmış oluyoruz." dedi.

Bakan Özer, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla "her yerde matematik" anlayışıyla başlatılan matematik seferberliğinin MEB Şura Salonu'ndaki tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrenciler ile el ele yeni bir yola girmenin, gelecekle ilgili yeni bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Salondaki coşkuya dikkati çeken Özer, bunun bir seferberlik değil şenlik olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınından en çok eğitim sisteminin etkilendiğini belirten Özer, "Topluma şunu gösterdik, biz gerekli önlemleri aldığımız zaman toplumdaki en güvenli yerler okullardır. Bu süreçteki kahramanlıklarından dolayı 1 milyon 200 bin öğretmenimize en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. Özer, maskesiz günlere geçişte en önemli katkıyı veren kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu da vurguladı.

Bir dönem "öğretmenler okula gitmek istemiyorlar" yönündeki spekülasyonların da çok yanlış ve ağır bir itham olduğunu, tüm öğretmenlerin topluma gösterdiğine işaret eden Özer, öğretmenlerin salgın sürecinde de boş durmayıp her türlü özveriyi gösterdiklerini, topluma faydalı pek çok iş yaptıklarını anlattı. "20 milyonluk bir aile normalleşmeden, Türkiye'nin normalleşebilmesi mümkün değildi" diyen Özer, bugünlere gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özer, ikinci dönemin son günü olan 17 Haziran'da da birinci dönemin sonunda olduğu gibi tüm öğretmenlere ve idari personele sürece katkılarından dolayı teşekkür belgesi göndereceğini belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında kalite odaklı büyük bir dönüşüme imza attığını vurgulayan Özer, yeni dönemde ağırlıklı olarak eğitimde fırsat eşitliğine odaklandıklarını ve bu yönde yürüttükleri projeleri aktardı.

Özer, bu yılın ocak ayından itibaren hazırlıkları yapılan matematik seferberliğinin bugünden itibaren başlatılmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Matematik seferberliğinde matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, öğretmen eğitiminin dijital platformu gibi bir sürü paylaşım var. TÜBİTAK'tan yükseköğretim kurumlarına, UNICEF'e kadar ülkemizin tüm müktesebatını bu süreçte aktif olarak kullanmak istiyoruz. Birlikte yıllardan beri kronik bir problem olan matematik öğretimini nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının da matematik öğretimi olduğuna inanıyorum. Bunu bir retorik olarak söylemiyorum, çünkü matematik hepimize lazım. Matematik sadece sayısal eğilimi olan öğrencilerimize değil, sözel eğilimi, eşit ağırlık eğilimi olan öğrencilerimize de lazım. Aslında bu paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Matematik her insan için gerekli olan bir enstrüman sağlıyor, hayatı anlaması, yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için. İşte bizler gençlerimizi 21. yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek için matematik seferberliğini hep birlikte bugün başlatmış oluyoruz. Bu, adım adım 81 ilimize 922 ilçemize yaygınlaşarak, çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıkacak. Buna kalbi olarak inanıyorum."

Milli Eğitim Bakanlığındaki 3,5 yıllık deneyiminde Bakanlığın organizasyon kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunu gözlemlediğini ifade eden Özer, bunun için açık ve net bir şekilde ne yapılacağının tarif edilmesinin önemini vurguladı.

Matematik seferberliği döneminde illerden başarı hikayelerinin gelmeye başladığını aktaran Özer, "İllerde matematik atölyeleri, matematik koridorları kurulmaya başlandı. İller bakanlıktan bağımsız bir şekilde yol yürümeye başladı, işte biz bu enerjiyi harekete geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bir an bile beklemeye, ertelemeye tahammülümüz yok"

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM), 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Özer, bu kapsamda yaz okullarında bilim ve sanat olmak üzere 2 dersin açılacağını anlattı.

Öğrencilere bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini bildiren Özer, konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçleri sahada öğrencilerimize çok daha fazla entegre edebilmek için 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında, tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz. Bizim bir an bile beklemeye, ertelemeye tahammülümüz yok. Karar verdiğimiz şeyleri hızlı bir şekilde yazın uygulayarak inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında çok daha güçlü bir şekilde eşitsizliklerimizi çok daha azaltmış şekilde yolumuzda yürümeye, yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Matematik seferberliğinin, ülkemizin geleceğine atılmış çok önemli bir kırılma noktası, önemli bir çentik olduğuna inanıyorum. İnşallah tüm arkadaşlarımız sadece bakanlık değil, sahadaki okullardaki öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz el ele vererek istenildiği zaman nelerin başarılabileceğini, toplumumuza göstereceğiz. Toplumumuzun güzel haberlere ihtiyacı var. Güzel hikayelere ihtiyacı var, inşallah bu yürüyüşte hep birlikte bu güzel hikayeleri birlikte başaracağız."

"Matematiğin en sevilen ders olmasını istiyoruz"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tarihi bir adım olduğunu belirterek, matematik seferberliği programı ile de matematik önyargısının kırılacağını ifade etti.

Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç da bazı çocuklar için korkulu rüya olan matematiğin en sevilen ders olması için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise "Matematik günümüze kadarki süreçte olduğu gibi modern dünyaya adapte olmada önemli bir rol oynayacaktır. Günümüzde matematik becerileriyle donatılmış fertler yetiştirmek önemli hale gelmiştir. Matematik seferberliği kapsamında hedefimiz Türkçeyi konuşurken yaşam becerileri günlük yaşantımızda nasıl akıyorsa matematiğin alan becerilerini de günlük hayatla ilişkili hale getirebilmektir." diye konuştu.