Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

AA - Selma Kasap - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav süreçlerinin canlı takip edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav süreçlerinin canlı takip edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Lgs kapsamında, 973 sınav merkezinde saat 09.30'da başlayan ve 17 bin 899 salonda uygulanan merkezi sınav, MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ediliyor.

Sınav koordinasyon merkezinden 81 ile destek veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de LGS kapsamındaki merkezi sınavın canlı takip edildiği MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tüm illerden gelen verileri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Özer, sınava katılan öğrencilerin daha rahat ve istedikleri gibi bir sınav süreci geçirmeleri için ilgili tüm birimlerin çalıştığını kaydetti.

AA / Selma Kasap - Güncel

milli eğitim bakanlığı Mahmut Özer LGS Güncel Haberler

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