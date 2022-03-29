Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek."
AA / Selma Kasap - Güncel