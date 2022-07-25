Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı... Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı. Milli Eğitim Bakanı Özer: " Lgs'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." AA / Selma Kasap - Güncel Ziya Selçuk LGS Güncel Haberler

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