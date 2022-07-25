Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı... - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Özer: 'LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Özer: " Lgs'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı."

AA / Selma Kasap - Güncel

Ziya Selçuk LGS Güncel Haberler

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