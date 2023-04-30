Milli Eğitim Bakanı Özer, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da Kıbrıs gazisi Ömer Özkurt'u evinde ziyaret etti.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, geçen hafta Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi ziyaretinde sohbet ettiği Özkurt ile Fatsa ilçesindeki evinde bir araya geldi.

Bakan Özer'e, ziyarette üzerinde "Doğru Zaman Doğru Adam Hoş Geldiniz" yazan pasta ikram edildi.

Ziyarette, Özkurt'un gazi arkadaşları da hazır bulundu.