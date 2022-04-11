Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar'da öğretmenler ve Türk vatandaşlarla iftarda buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'da görevli öğretmen ve Türk vatandaşlarla iftar yaptı.

Katar'da temaslarda bulunan Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ve beraberindeki heyetle Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarda Katar'da görevli öğretmen ve bu ülkede yaşayan 200'ü aşkın Türk ile bir araya gelen Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk vatandaşlarına Katar'da ülkelerini temsil ettiklerini hatırlatan Özer, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, tarihsel ve kültürel mirasın karşılıklı olarak paylaşılması, kültürler arası etkileşimin artması için yaptıkları katkılardan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Eğitim alanındaki iş birliklerinin artırılması için Katar'da önemli temaslarda bulunduklarını söyleyen Özer, Türkiye'nin son 20 yılda çok hızlı bir dönüşüm yaşadığını, eğitimden sanayiye ve kültüre kadar birçok alanda önemli adımların atıldığını kaydetti.

Bakan Özer, Türkiye'nin dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin çok daha güçlü hale gelmesi için sizlerin de burada çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulunu ziyaret ettiğini ve oradaki öğretmenlerle bir araya geldiğini söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Kendileriyle gurur duyuyorum, burada büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Öğretmenlerimizle okulumuzda daha iyi nasıl hizmet verilir, bunları müşahede ettik. Bu okulumuzda 9 derslikle Türk vatandaşlarına iyi eğitim vermeye imkan yok.

Bu 9 derslik sayısını, 36'ya çıkaracağız. Anaokulu yok. İnşallah onu da yapacağız. Okul öncesi eğitim bizim çok önem verdiğimiz alanlardan biri. Onun için hem anaokulu kuracağız hem de buradaki ikili eğitimi ortadan kaldıracağız. Döner dönmez kaynakları göndereceğiz ve okulumuzu mevcudun 3 katına çıkaracağız."

Buradaki Türk öğretmenlerin dil eğitiminden mesleki gelişimlerine kadar her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını aktaran Özer, "Bakanlık olarak buna gücümüz var, inşallah önümüzdeki hafta itibarıyla bunları hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız." dedi.