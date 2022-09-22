Milli Eğitim Bakanı Özer, Kanada Senatosu Başkanı Furey ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey'in yaptığı görüşmede iki ülkenin eğitim politikaları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey'in yaptığı görüşmede iki ülkenin eğitim politikaları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, Kanada Senatosu Başkanı Furey ve beraberindeki heyetle bir araya geldi, görüşmede iki ülke arasındaki eğitim politikaları ele alındı.

Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının attığı başarılı adımların birçok ülke tarafından yakından izlendiğini kaydeden Özer, eğitim sistemini daha ileri taşımak için eğitimde fırsat eşitliğinin, öğretmenlerin mesleki gelişiminin ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranının bir yılda yüzde 78'den yüzde 93'e yükseltildiğini ve halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarla her ay 1 milyon kişiye ulaşıldığını bildirerek, mesleki eğitimin güçlendirilmesi için yapılan yasal düzenlemeyle 160 bin olan çırak ve kalfa sayısının 780 bine çıkarıldığını söyledi.

Furey'den Türkiye'nin eğitim alanında attığı adımlara övgü

Furey ise Türkiye'nin fırsat eşitliği ve eğitimin modernleştirilmesi konularında yaptıklarının takdire şayan olduğunu ifade ederek, "Öğretmenler için eğitim süresini 44 saatten 192 saate çıkarmış olmanız gerçekten çok etkileyici." dedi.

Türkiye'nin eğitimle ilgili çalışmalarını derinlemesine öğrenmek ve ülkesindeki eğitim sistemine uygulamak istediklerini belirten Furey, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sadece bir yıl içinde 160 bin çırak ve kalfadan 780 bin çırak ve kalfa sayısına ulaşması etkileyici bir başarı. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kanada'nın da bazı bölgelerinde zanaatkar eksikliği var. Bu durum okulumuz ya da öğretmenimiz olmadığından değil, bu konuyu yeterince gündeme getirmememizden kaynaklanıyor. Yeterince zanaatkar olmaması ekonomiler için sorun oluşturabiliyor. Benim bölgemde eğitim müfredatının günümüz şartlarına uygun olmaması nedeniyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Öğrenciler daha çok iş başında öğrenmeyi seviyor."

Furey, eğitim alanında iş birliğinin artırılması için hem kendi ekibi hem de Kanada Büyükelçiliğinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli iletişimde olacağını sözlerine ekledi.

Görüşmede Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Kanada Parlamentolar Arası İlişkiler Müdürü Kevinn Pittman da yer aldı.