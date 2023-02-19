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Milli Eğitim Bakanı Özer, İslahiye'de depremzede öğrencileri ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Özer, İslahiye'de depremzede öğrencileri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da inşallah normalleştireceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da inşallah normalleştireceğiz." dedi.

Özer, Gaziantep'teki temasları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerlerden biri olan İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çadırlarda, gönüllü öğretmenlerin eğitim verdiği öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, çocuklarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Gayretlerinden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

"Tüm çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız. Bakın görüyorsunuz daha okullar açılmadan öğretmenlerimiz, il müdürlerimiz, okul yöneticilerimiz organize olup çadırlarda yeniden sınıfları, yeniden okulları açtılar. İşte bunu nasıl yaygınlaştırabilirsek hızlı bir şekilde 10 ilin tamamına, inşallah eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da inşallah normalleştireceğiz. Ben tüm fedakar öğretmenlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına bu süreçteki katkı ve desteklerinden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Özer'e eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mahmut Özer Ziya Selçuk Gaziantep Güncel Haberler

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