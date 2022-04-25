Milli Eğitim Bakanı Özer'in eşinden hastanedeki çocuklara ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde uzun süreli tedavi gören çocukları ziyaret etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde uzun süreli tedavi gören çocukları ziyaret ettiği belirtildi.

Özer'in buradaki çocuklarla sohbet ettiği, hastane içinde açılan "Çocuk Olmak" adlı sergiyi gezdiği kaydedilen açıklamada, "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında birçok hastanede kurulan hastane sınıflarında uzun süreli tedavi gören çocukların eğitim desteği aldığı, çocukların motivasyonlarını yüksek tutacak çeşitli etkinlikler yapıldığı bildirildi.