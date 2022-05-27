Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Ayasofya'da düzenlenen programdan kesitler İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Dereceye girenlere hediye takdimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu.

Ayasofya'da düzenlenen programdan kesitler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması

Dereceye girenlere hediye takdimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Bilal Erdoğan, Ziya Selçuk, Türkiye, Hutbe, Güncel, Haberler

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