Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Ayasofya'da düzenlenen programdan kesitler İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Dereceye girenlere hediye takdimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu.
Ayasofya'da düzenlenen programdan kesitler
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
Dereceye girenlere hediye takdimi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Özer, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel