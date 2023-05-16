Milli Eğitim Bakanı Özer, ETKİM açılış töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'ne ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığının bu bağlamda ilk kez bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi, ODTÜ Teknokent gibi yıllardan beri bu ülkeye çok önemli katkı sağlamış olan bir ekosistem içerisinde böyle bir yapıya...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'ne ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığının bu bağlamda ilk kez bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi, ODTÜ Teknokent gibi yıllardan beri bu ülkeye çok önemli katkı sağlamış olan bir ekosistem içerisinde böyle bir yapıya sahip oldu." dedi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nin (ETKİM) açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Özer, eğitim sistemlerinin dayanıklı olabilmesi için dijital dönüşümle eğitim teknolojilerinde çok önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Özer, Bakanlık olarak eğitimin dijital dönüşümü noktasında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), Matematik Eğitim Platformu, İngilizce Eğitim Platformu DİYALEKT, Türkçe Eğitim Platformu, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), Mesleki Eğitim Artırılmış Gerçeklik Platformlarının etkin kullanımı ve geliştirilmesine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki dijital eğitim platformlarının sayısını çok kısa bir sürede artırdıklarını belirten Özer, "Şu anda Bakanlık olarak eğitim sistemimizdeki 8 platformla öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Aslında o kadar güzel bir serüven yaşadık ki bu hazırlıklar sanki bu kuluçka merkezi için yapılıyormuş gibi." diye konuştu.

"MEB ilk kez böyle bir yapıya sahip oldu"

ETKİM'de yürütülecek çalışmaların disiplinler arası iletişimi de kuvvetlendireceğine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar, artık burada disiplinler arası bir anlayışla Türkiye'nin eğitimle ilgili her türlü deneyimi olan insanlara, uzmanlara ve yükseköğretim kurumlarına açık bir şekilde, bu mevcut platformların geliştirilebileceği, aynı zamanda ilave platformlarla desteklenebileceği bir kuluçka merkezimiz, Ar-Ge ve inovasyon merkezimiz oldu. Milli Eğitim Bakanlığının bu bağlamda ilk kez bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi, ODTÜ Teknokent gibi yıllardan beri bu ülkeye çok önemli katkı sağlamış olan bir ekosistem içerisinde böyle bir yapıya sahip oldu. Bunu çok önemsiyorum. Bu atılan adımların ülkemizin geleceğinde, özellikle önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması üzere her türlü hazırlıkların yapıldığı bir süreçte, bunun da gerçekten bir mihenk taşını oluşturacağına inanıyorum."

Merkezde kapasite geliştirme faaliyetleri desteklenecek

Merkez, okullara yönelik dijital eğitim stratejilerini uygulama, teknoloji destekli iyi uygulama örnekleri sunma ve kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca eğitim teknolojileri yatırımlarını en güçlü şekilde kullanmak amacıyla profesyonel öğrenme laboratuvarında mesleki gelişim çalışmaları, pilot uygulamalar, Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yapılacak.

Eğitimde dijital oyunlaştırma, Bakanlık dijital eğitim platformlarının kullanılabilirlik performansının artırılması, teknoloji destekli mesleki gelişim toplulukları ve okul tabanlı mesleki gelişim projeleriyle inovasyon ekosistemi geliştirme çalışmalarının başlatılması ile bu kapsamda Bakanlık birimlerinden tamamının yer alacağı çalışma grupları kurulması planlanıyor.

Merkezde, başlangıç projeler ile teknoloji destekli eğitim yaklaşımını, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü desteklemeye yönelik Bakanlık birimleri ile yeni projeler de geliştirilecek.