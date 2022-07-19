Milli Eğitim Bakanı Özer, Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu
AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması BİTLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis Valiliği'ndeki Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması BİTLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis Valiliği'ndeki Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel