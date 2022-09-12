Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her bir çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey olabilmesi için eğitim imkanlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her bir çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey olabilmesi için eğitim imkanlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik yayımladığı mesajına, "2022-2023 eğitim öğretim yılını başlatmış olmanın sevinci, heyecanı ve mutluluğuyla sizleri selamlıyorum." ifadesiyle başladı.

Özer, eğitim hayatına yeni başlamış tüm öğrencilerin eğitim yolculuklarının başarılı ve güzel geçmesini diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak kıymetli öğrencilerin geleceğe doğru emin adımlarla yürümesi ve daha iyi bir eğitim alabilmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini ve edeceklerini vurgulayan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Hedefimiz, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey olabilmesi için eğitim imkanlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız.

Geleceği inşa edecek çocuklarımızın yetişmesinde en büyük emeği ve payı olduğuna inandığımız siz değerli öğretmenlerimizin daima yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, dinlenmiş ve tazelenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi tüm ilgi, heyecan ve azimle öğrenme yolculuğunuzu sürdüreceğinize inanıyorum."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkeye ve millete ve hayırlı olmasını diledi.