Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Aynı Bahçenin Çiçekleri' korosunu kabul etti

Türk müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı yönetiminde Türk ve yabancı uyruklu çocuklardan oluşan "Aynı Bahçenin Çiçekleri" korosu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, "Aynı Bahçenin Çiçekleri" korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu'nda Türk müziği sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı yönetiminde "Aynı Bahçenin Çiçekleri" adlı konser vermek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Türk öğrencilerin yanı sıra aralarında Suriyeli ve Afganistanlı çocukların da bulunduğu, ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan koro, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen kabulde, çocukları Bakanlık'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Özer, şunları söyledi:

"İki aydır yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Çok daha yakın temas sağlayarak böyle güzel bir koro oluşturdunuz. Bu koronun daimi olmasını dilerim. Farklı illerde giderek büyüyen bir projenin ilk nüvesi olmasını diliyorum. Umarım, yarın çok güzel bir program gerçekleştirirsiniz. Güzel olan, sizlerin bir araya gelmesi. Bunun hakikaten birbirini tanıma, kültürlerin bir araya gelmesi, barışın, kardeşliğin tüm dünyada daim olması için önemli bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Mütevazı şeyler, çok küçük gibi görünse de insanların hayatını değiştirebilecek, kalıcı projelerdir."

Çocukları çalıştıran Aylin Şengün Taşçı'ya, korodaki öğrencilerin okullarında görevli yönetici ve öğretmenlere, çocuklara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Özer, dün de İstanbul'da bir etkinliğe katılarak barış mesajları verdiklerini anımsattı.

"Çocuk demek, emek demek, kardeşlik demek, esenlik demek, gelecek demek, barış demek. Sizin bu etkinliğinizin de bu bağlamda çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bir arada geleceğe barışla umutla ilgili mesaj gönderiyorlar." diyen Özer, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından çocuklar mini bir müzik dinletisi verdi.

Dinletiyi çok beğendini belirten Özer, çocukları tebrik etti.

Bakan Özer, günün anısına hediye takdim ettiği koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.