Milli Eğitim Bakanı Özer, Aybastı ilçesinde iftar programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Millete hizmet yolunda başlayan bu mücadele, yine millete hizmet yolunda devam edecektir." dedi.

AK Parti'den Ordu milletvekili adayı olan Özer, Aybastı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Özer, konuşmasında, kendilerini yoğun ilgiyle karşılayan Aybastı halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır devam eden mücadelenin, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle çok daha güçlü şekilde devam edeceğine vurgu yapan Özer, "Millete hizmet yolunda başlayan bu mücadele yine millete hizmet yolunda devam edecektir. Millete hizmet edebilmek için bu ülkenin çok daha güçlü olması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz eğitimde, altyapıda, sağlıkta, turizmde, savunma sanayinde her alanda geçmişe göre çok daha güçlü olmaya başladı." diye konuştu.

"Ordu çok daha iyi noktalara taşınacaktır"

"İnşallah önümüzdeki Türkiye yüzyılında çok daha güçlü bir şekilde sadece bölgesinde değil, dünyada sözü dinlenir, dikkate alınır bir ülke yolunda çok daha büyük açılımlar yapılacak." diyen Bakan Özer, "Bu gelişmeler olurken, Ordu'muz ve Aybastı ilçemiz de bu gelişmelerden nasibini alıyor. İnşallah bu yeni dönemde de milletvekili adaylarımızla birlikte çıktığımız birliktelikle yepyeni desteklerle Ordu çok daha iyi noktalara taşınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'ne yapılması planlanan konutlara değinen Özer, "TOKİ başkanımız ile görüştük. Uzun vakittir sürüncemede kalan bu 36 konut inşallah 4 Mayıs tarihi itibarıyla ihaleye çıkıyor. Aybastı ilçesinin öğretmenevi ihtiyacı, mesleki eğitimdeki yeni açılımlar gibi her türlü destekleri inşallah Aybastı ilçemize kazandıracağız." dedi.

Özer, Ordu'nun her alanında, ekonomik olarak kalkınmasında yepyeni açılımlarla, Ordu'yu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bizim bir farkımız var. Biz vadetmeyeceğiz, biz söylediğimiz zaman yapacağız, yaptığımızı söyleyeceğiz. Yapamadığımız ise vadetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, Aybastı ilçesine kültür sarayı kazandırılacağını, bu konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştüğünü sözlerine ekledi.