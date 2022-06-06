Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak

AA - Selma Kasap - Güncel
 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Özer, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Özer'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

Anadolu Ajansı Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title