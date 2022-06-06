Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer, AA Editör Masası'na konuk olacak
AA - Selma Kasap - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Özer, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.
Bakan Özer'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
AA / Selma Kasap - Güncel