Bakan Özer'den bursluluk sınavı açıklaması:'70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bursluluk sınavı sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Bakan Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklandığını ilan etti.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren tüm öğrenciler, merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bursluluk sınavı sonuçlarının açıklandığını ilan etti.

Bakan Özer, sınav sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada"Bugün itibari ile sonuçlar açıklanıyor. 70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Zirvesi ardından makamında basına değerlendirmelerde bulunan Özer,İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili sürecin tamamlandığını anlatarak, "Bugün itibari ile sonuçlar açıklanıyor. 70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı. Biliyorsunuz aylık burs ücreti Temmuz- Aralık dönemi için 664 TL olarak belirlendi. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile eğitimde sosyal politikaları destekleyen başarılı ama imkanı yetersiz olan öğrencileri burslar ile destekleme ile ilgili kararlı bir şekilde süreçleri yönetiyor" sözlerini kullandı.