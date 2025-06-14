Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS Öğrencilerine Başarı Mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınav öncesinde öğrencilere başarı dileklerinde bulundu ve sınavın sorunsuz geçmesi için destek olacaklara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Bakan Tekin, yarın yapılacak Lgs'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Öğrencilerim, hedeflerinize ulaşmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığınızın farkındayız. Unutmayınız ki sizler bizim için her daim değerlisiniz ve eğitim ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkı sunacak herkese şimdiden kolaylıklar diliyor, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü geçirmeyi temenni ediyorum. Yarın gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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