Milli Eğitim Bakanı Mersin'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tekin, kentteki programları kapsamında AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer tarafından karşılanan Tekin, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Tekin, MHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkan Vekili Kamil Durmuşoğlu ve Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ile görüştü.

Daha sonra Bakan Tekin, Suphi Öner Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Tekin'e, programlarında AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak eşlik etti.