Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Togg'u kullanırken görüntüleri paylaştı
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Bakan Özer, Togg'u kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Özer, Togg gibi dev projeleri ülkemize kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini paylaştı.
Özer, sosyal medya hesabından, Togg'u kullanırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Bakanlığımıza tahsis edilen milli gururumuz Togg'u bugün teslim alarak ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Togg gibi nice dev projeyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize kazandırarak, çocuklarımız ve ülkemizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Güncel