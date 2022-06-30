Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te Türk öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Fransa'da lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim alan Türk öğrencilerle görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Fransa'da eğitim alan lisansüstü ve doktora öğrencileriyle bir araya gelen Özer, öğrencileri tek tek dinledi.

Bakan Özer, Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı kapsamında öğrenim gören öğrencilerin önerilerini de alarak yurt dışı eğitiminde iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmek istediklerini belirtti.

Özer, öğrencilerden kültür ve sanat alanlarında da faaliyetlerini artırmalarını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından bugüne kadar binlerce kişinin yurt dışında eğitim almasına imkan sağlayan YLSY burs programını tamamlayanların, bugün ülkenin en kritik çalışmalarında yer aldığını vurgulayan Özer, Atatürk'ün yurt dışına gönderilen her öğrenciye özel mektup gönderdiğini anımsattı.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da YLSY burs programını özel önem verdiğinin altını çizerek son 20 yılda bursiyer sayısının çok fazla arttığını dile getirdi.

Bakan Özer, öğrencilere, "Siz, ülkemiz için çok önemlisiniz. Sizin buradaki varlığınız, bizim ülke olarak daha da iyi noktalara gelmemize önemli bir katkı sağlayacak. Çok kritik alanlarda eğitimlerinizi tamamlayıp ülkemize farklı yetkinliklerle dönmenizi istiyoruz. Bir insan tüm toplumu değiştirir." şeklinde seslendi.

Öğrencilerin, Özer'e sorun ve önerilerini aktardığı görüşmeye, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Milli Eğitim Bakan yardımcıları Sadri Şensoy ile Petek Aşkar, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal ve Paris Eğitim Müşaviri Suna Timur Ağıldere de katıldı.