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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da şehitliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da şehitliği ziyaret etti

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Ordu Valiliğince düzenlenen Ramazan Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında, Ordu şehitliğinde program düzenlendi.

Ordu şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, daha sonra İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Program daha sonra Ordu şehitliğinde bulunan şehitlerin kabirlerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve protokol mensupları tarafından karanfil bırakılması ve kabirleri başında dua edilmesiyle devam etti.

Bakan Özer, programa katılan şehit aileleriyle kucaklaşarak, bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri ve yakınlarını ile sohbet eden Özer, şehit ailelerinin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Ordu Güncel Haberler

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