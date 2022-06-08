Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkemiz, tüm alanlarda büyüyor, eğitimde, ulaştırmada, altyapıda, sağlıkta tüm alanlarda gerçekten çok güçlü." dedi.

İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak, bir okulun açılışını yapmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen bakan Özer, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın eşlik ettiği Özer, Valilikte şeref defterini imzaladı. Öksüz ile makamında görüşen Özer, burada yaptığı açıklamada, Kars'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kars'ın eğitim alanındaki başarısına işaret eden Özer, "Kars'ta eğitimle ilgili hep güzel hikayeler, başarı hikayeleri gündeme geliyor. Yapacağımız yeni ilave proje ve yatırımlarla inşallah Kars'ta eğitimde yepyeni sayfalar açacağız." diye konuştu.

Özer, Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü ve bölgesel güç haline geldiğini ifade etti. Geleceğe dair yapılan planlamaların da bir bir hayata geçirildiğini aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Ülkemiz tüm alanlarda büyüyor, eğitimde, ulaştırmada, altyapıda, sağlıkta tüm alanlarda gerçekten çok güçlü. Türkiye, bölgesinde, dünyada iddia sahibi bir ülke olarak her geçen gün kapasitesini arttırıyor. Bu kapasite artırımında en büyük katkıyı yapacak olan şey de eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm illerimizin ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayıp sadece ihtiyaçlarını karşılama değil, gelecekte yapmak istediğimiz şeylerin de yatırımını şimdiden tüm çalışma arkadaşlarımızla yaparak çok daha iyi noktalara getirme gayretindeyiz."

Özer, Kars'ta eğitimin koordinasyonun yürütülmesi ve yapılan çalışmalar nedeniyle Öksüz'e ve başarılarda pay sahibi olanlara da teşekkür etti.

Öksüz ile bir süre makamında görüşen Özer, daha sonra beraberinkilerle İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.