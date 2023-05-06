Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "1 ile aldığımız dijital platformu altıyla, yediyle devrediyoruz" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde dijital platformların birçok noktada artırıldığını belirterek, "1'le almış olduğumuz dijital platformu altıyla, altı ilave ederek yediyle devrediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "1 ile aldığımız dijital platformu altıyla, yediyle devrediyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde dijital platformların birçok noktada artırıldığını belirterek, "1'le almış olduğumuz dijital platformu altıyla, altı ilave ederek yediyle devrediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Özer, Türkiye'deki öğretmen sayısının Kıta Avrupa'daki çoğu ülkeye göre daha fazla olduğunu kaydederek, 1,2 milyon öğretmen ile Türkiye'de devasa bir eğitim sistemi bulunduğunu dile getirdi.

Türkçeyi dinleme, dinlediğini anlama, konuşma ve yazmayla ilgili gibi eğitsel noktada mekanizmaların çok yaygın olmadığını söyleyen Özer, "Bu dört beceriyi de merkeze alan ve çocuklarımızın kelime haznesini sürekli yenileyen sahip çıkan bir eğitim sistemimiz olsun istedik" diye konuştu.

Özer, matematiğe tüm öğrencilerin öğrenmesi ve hayatla rasyonel bir şekilde ilişki kurması gereken dil şeklinde baktıklarını belirterek, "Matematik seferberliğini başlattık. Sonra yabancı dil seferberliğine başlattık. Bu ülkenin niye İngilizce ile ilgili bir sorun olsun? Demek ki ya metodolojide problem var, yaklaşımda problem var veya başka bir okul iklimiyle ilgili başka bir problem var" dedi.

"Pazartesi günü Türkçe dijital platformunu erişime açacağız"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilen İngilizce dijital eğitim platformu Diyalekt'e işaret eden Özer, "Diyalekt şu anda Türkiye'deki dijital platformun en niteliklisi ve Apple'da da en fazla indirilen platform oldu. Önümüzdeki günlerde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dil öğrenmesiyle ilgili en önemli destekleyici mekanizma olacak. Türkçe dijital platform da hazırlandı. Pazartesi günü itibariyle inşallah onu da erişime açığız" ifadelerini kullandı.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim çağı nüfusunun dışındaki tüm vatandaşlarının gelişmesi için her türlü eğitim mekanizmasını sunduğunu aktararak, "Kadını desteklemediğimiz müddetçe, kadının eğitime, erişimini, gelişimini desteklemediğimiz müddetçe sağlıklı bir toplum inşa edebilmemiz mümkün değil. Onun için hemen halk eğitimi merkezi önünde yeni hedef koyduk. 2022 yılında ayda bir milyon vatandaşa erişecek şekilde kapasitemizi zorladık. Yıl sonunda 12 milyon vatandaşa erişmeyi hedeflerken 13 buçuk milyon vatandaşa eriştik" dedi.

"Eğitim sisteminde çözülemeyecek hiçbir problem yok. Sadece neye ihtiyaç var? Sizlerle birlikte adanıp odaklanıp problemleri çözmek için emek vermeye çırpınmaya ihtiyaç var" diyen Özer, işgücü piyasası dinamiklerine göre insanların eksikliklerini güncel dinamik eğitim modülleriyle desteklemek için süreci başlattıklarını söyledi.

"Vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursa olsun uzaktan dijital kurslara katılsın istedik"

Özer, şöyle devam etti:

"Hem Türkiye içerisindeki vatandaşlarımızın hem de yurt dışındaki bizi temsil eden vatandaşlarımızın, dünyanın neresinde olursa olsun uzaktan dijital bir modül üzerinden halk eğitim merkezi kurslarına katılıp e-Devlet üzerinden sertifikalarını alacak bir mekanizma inşa edelim istedik. Yani Türkiye dışındaki vatandaşlarımız, siz yalnız değilsiniz. Bakanlık olarak biz sizin her türlü ihtiyacınızı gidermek için size hizmetinizdeyiz. Elimiz üzerimizde vefa duygusuyla bu projeyi başlattık ve bugün açılışını yapıyoruz."

HEMBA platformundaki içerikleri sürekli zenginleştireceklerini vurgulayan Özer, "Birle almış olduğumuz dijital platformu altıyla, altı ilave ederek yediyle devrediyoruz" dedi.

Özer, platformun tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

HEMBA platformu

Yaygın eğitim içeriklerinin dijital bir platform ile elektronik ortama taşınması planlanarak geliştirilen HEMBA platformunda, vatandaşların halk eğitimi merkezlerinden daha fazla yararlanması amaçlandı.

İçerisinde 100 kurs ve seminerin dijital içeriğini barındıran uzaktan öğrenmeye yönelik HEMBA platformu bünyesinde, ayrıca yurt dışında yaşayan öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgilerini geliştirmek ve eğitimlerini desteklemek amacıyla Yurtdışı Eğitim Destek Sistemi portalı oluşturuldu.