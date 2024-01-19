Milli Eğitim Bakanı, depremzede öğrenciye karnesini verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim hizmeti alan depremzede öğrenciyi ziyaret ederek karnesini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, evde eğitim alan Çankaya Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi depremzede Hasan Buğra Genç ile Çankaya Bayraktar Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi.

Hatay'daki depremde babasını ve iki kardeşini kaybeden, depremin etkisiyle yaşadığı sağlık problemleri dolayısıyla evde eğitim hizmeti sunulan Hasan Buğra Genç'e karnesi ve takdir belgesini, öğrencinin 5 yaşındaki kardeşi Zeynep ile veren Tekin, Genç'i başarısından dolayı tebrik etti.

Depremden sonra Ankara'da annesi, kız kardeşi, anneannesi, dedesi ve teyzesiyle yaşayan Hasan Buğra ile bir süre sohbet eden Tekin, öğrencinin yaşadığı felakete rağmen takdir belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

Ziyarette Bakan Tekin'e eşlik eden Ankara Valisi Vasip Şahin de öğrenciye başarı diledi.