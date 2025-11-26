Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ara Tatil Uygulamasını Değerlendirecek

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatil uygulamasının kaldırılması üzerine bu yıl bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı. Veliler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan analizlerin sonuçları değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatil uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bu yıl bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, Mardin'deki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Burada 2019'dan beri okullarda eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde uygulanan ara tatillere ilişkin Tekin, şunları kaydetti:

"Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz, 'Ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor.' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ondan sonra değerlendireceğiz."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
