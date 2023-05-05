Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sinop Boyabat'ta öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda okul yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, bilgi alışverişinde bulundu.

Öğretmenlerden eğitimde Türkiye Yüzyılı bilinciyle hareket etmelerini isteyen Yılmaz, "Başarılı olmanın yolu, özverili çalışmaların yanında öğrencileri iyi tanımak, ezbercilik değil çalışmayı ve araştırmayı sevdirebilmekten geçiyor." dedi.

Yılmaz, daha sonra Kaymakam Enver Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçedeki eğitim yatımlarıyla ilgili bilgi aldı.