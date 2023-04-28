Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretler için kente Yılmaz, Valilik makamında Kırbıyık'la görüştü.

Görüşmede, kentteki eğitim yatırımları, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarıyla yapılması planlanan proje ve yatırımlar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, Edirne'nin her aşamada eğitime önem veren, kendine has özellikleri ve dinamikleri olan bir il olduğunu belirtti.

Kente yönelik proje ve çalışmaların hayata geçirilmesinin çok değerli olduğunu aktaran Kırbıyık, "Biliyorsunuz özellikle Balkan ülkeleri ağırlıklı olmak üzere yurt dışından gelen öğrencilerimizin sayısı da oldukça yüksek. Bu bakımdan da Edirne'de yapılacak olan eğitim yatırımları ile kalite ve nitelik artırımını barından çalışmalar daha da önem kazanıyor. Bakanlığımızın desteği ile sahada çok başarılı işler ortaya konulacağına, çok güzel sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinde Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da eşlik etti.