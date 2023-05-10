Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, 'Türk Mutfakları Sanatları Atölyesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Türk Mutfak Sanatları Atölyesi"ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde koordine edilen "Türk Mutfak Sanatları Atölyesi"ni ziyaret eden Şensoy'a Atölye'de yer alan mutfak tanıtıldı. Şensoy ve beraberindeki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, mutfakta baklava yufkası açtı.

Şensoy, burada yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi gördüğünü anlatarak, Türk Mutfak Sanatları Atölyesi'nin de kadim tarihi ve kültürü geleceğe taşıyan merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katkısıyla burada daha verimli yol alınmasının sağlandığını vurgulayan Şensoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de göreve geldiği andan itibaren çok farklı ve yeni projelere imzalar attığını aktardı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, eğitim alanının her boyutunda büyük fark oluşturacak yeniliklere ve çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Ziyarete ayrıca Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Selvinaz Aydın ve iş insanı Demet Sabancı katıldı.