Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Bakanlığının 3 odak noktasını anlattı Açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde 3 odak noktaları olduğunu belirterek, bunların okul öncesi ve temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlerin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Şensoy, Kırklareli programı kapsamında Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da yer aldı.

Şensoy ve Bilgin, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen okul yöneticileri toplantısına katılarak, okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk ve orta öğretim ile üniversitede eğitim gören öğrenci sayısının 24 milyon olduğunu söyledi.

Öğrenci sayısının 138 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu belirten Bilgin, "Son dönemde ciddi manada eğitim, öğretim altyapısı ve özellikle öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Eğitim kalitesinin artırılması konusunda özellikle ülkemizin öğrencilerine verdiği eğitimde uluslararası standartların oluşmasında da çok önemli gelişmeler ortaya kondu." diye konuştu.

Bilgin, Kırklareli'nde okullaşma ile ilgili en küçük bir sorunun olmadığını kaydetti.

Mesleki eğitimde 1 milyon hedefi

Bakan Yardımcısı Şensoy, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak hazırladığı rehberlerle salgın sürecinin başarılı şekilde geçirildiğini söyledi.

Uzaktan ve yüz yüze eğitimin bu süreçte iyi geçtiğini belirten Şensoy, "Bakanlık olarak yeni dönemde belli başlı noktalara odaklandık. Bunlardan bir tanesi okul öncesi ve temel eğitim, ikincisi mesleki eğitim ve üçüncüsü de öğretmenlerin geliştirilmesi yönünde." diye konuştu.

Bakanlık olarak salgın sürecinde de güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şensoy, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ortamında yüz yüze eğitime geçsek bile sadece eğitim öğretimi sürdürmenin hedef olmadığı bu süreç içerisinde şuramızı yaptık, uzunca bir aradan sonra. Meclisimizle çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkardık. Bu süreçte mesleki eğitim merkezlerine olan ilgiyi artırma adına 3308 sayılı yasa çıktı. Bu yasa mesleki eğitim merkezlerinde devam eden öğrencilerimize büyük avantajlar sağladı. 9,10,11. sınıftaki öğrencilerimiz asgari ücretin üçte biri 12. sınıftaki öğrencilerimiz de asgari ücretin yarısı kadar gelir olarak hem gelir elde ettiler hem de çalışarak bir meslek öğrendiler."

Mesleki eğitim merkezlerinde 450 bin civarı öğrenci bulunduğunu dile getiren Şensoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 1 milyon hedefine bu yılın sonuna kadar ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını ifade eden Şensoy, çevre dostu okul çalışmasının da iyi şekilde ilerlediğini belirtti.

"Ekmek üretimi başladı"

Mesleki okulların çalışmalarına önem verdiklerini belirten Şensoy, "Mesleki okullarımız ekmek üretimine başladı. 12 okulumuzda ekmek üretim tesisi kurduk ve üretmiş oldukları ekmekleri ihtiyacı olan ailelere dağıtıyoruz. Bir nebze katkı olması açısından. Sayın Bakanımız, bakan yardımcısı olduğu dönemde mesleki eğitime çok fazla önem verdi." dedi.

Okul yöneticilerinin sorularını ve taleplerini alan Şensoy, buradaki programın ardından 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve günümüze kadar ulaşan Kocahıdır İlkokulunda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin yapılan çalışmalar hakkında Şensoy'a bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Şensoy, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.