Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Konya'da okul açılışına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Bu coğrafyanın çocukları, öğretmen arkadaşlarımızın gayretleriyle Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bize de hedef olarak koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Fas'tan Endonezya'ya, Türki cumhuriyetlerden Balkanlar'a artık yeni bir şey söyleyecek. Bütün insanlığın hayrına söyleyecek." dedi.

Şamlıoğlu, Selçuklu Belediyesi tarafından inşa edilen 32 derslikli Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nun açılışında, Konya'nın, hayırseverlerin eğitim yatırımları konusunda lider olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullaşma çalışmaları kapsamında ciddi yatırımlar yaptığını belirten Şamlıoğlu, "2002-2003 dönemini bir referans noktası olarak görürsek 43 bin 496 olan okul sayımız, 74 bin 133'e ulaştı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da 5 milyon 600 bin ilkokul öğrencimiz eğitim-öğretime başladı. Bu yıl da 5 bin 624 dersliğimizi eğitime, çocuklarımıza, geleceğimizin teminatı yavrularımıza ve değerli öğretmen arkadaşlarımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Şamlıoğlu, okulların sadece sayısal olarak çoğalmadığına, aynı zamanda fiziki ve sosyal imkanlarının da geliştiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak öğrencilerin kaliteli eğitime erişimlerini sağlamak ve zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarını iyileştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Bu yıl ilkokullar özelinde oldukça önemli değişikliklere imza atıldığını anlatan Şamlıoğlu, ilkokullarda sınavların kaldırıldığını, öğrencilerin gelişim düzeyinin, öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirileceği bireysel ve grup etkinlikleriyle, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçlarıyla takip edileceğini söyledi.

Bu yıl sonuç değil süreç odaklı, eğitimi sadece akademik olarak algılayan değil, sosyal, sanatsal, sportif, milli ve manevi bakımdan değerler gelişim süreçlerini eş zamanlı önemseyen bir yaklaşımı hayata geçirdiklerini dile getiren Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımızın bir seferberlik vurgusu var. Velilerimizle, ailelerimizle, eğitim çalışanlarımızla, bürokrasimiz, siyasetimiz, bu memleketin evlatları olarak çıkalım ve Türkiye'de eğitim süreçlerini daha nitelikli hale, hem fiziki standartlardan hem yönetim, organizasyon süreçlerine kadar hem destek hizmetlerinden hem de eğitim süreçlerinin tüm kademelerine kadar daha etkili hale getirelim gayreti içinde olacağız. Bu coğrafyanın çocukları, öğretmen arkadaşlarımızın gayretleriyle Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bize de hedef olarak koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Fas'tan Endonezya'ya, Türki cumhuriyetlerden Balkanlar'a artık yeni bir şey söyleyecek. Bütün insanlığın hayrına söyleyecek. Bu konuda tespitlerimizi yaptık, tercihlerimizi belirledik. İstikametimiz çok net ve samimiyetle, gayretle yürüyeceğiz."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da insanın kendisini, çevresini bilmesinin, eğitimin ilk adımı olduğunu belirterek, "Eğitim işlerine çok önem verildiği dönemlerde insanların huzuru olmuştur, refahı olmuştur, kalkınması olmuştur. Bu sadece maddi kalkınma değil, kültürel anlamda, sosyal anlamda, sosyal dayanışmada da çok belirgin bir şekilde tezahür etmiştir. Şehrimiz bu ilmin, irfanın, marifetin çokça olduğu bir yer, çok alimlerin yetiştiği bir yer." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da açılışta 32 derslikli okulun fiziki şartları hakkında bilgi verdi.

Törene, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'da görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Erkan Kurşun'un ailesi ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.