Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Güncel