Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamındaki kayıt tarihlerini duyurdu. Kesin kayıtlar 25 Mart-3 Nisan arasında alınacak, dersler ise 13 Nisan'da başlayacak.

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu 23 Mart'ta yapılacak.

Öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan tarihlerinde eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 7 Nisan'da ilan edilecek. Yedek adayların kayıt süreci, 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hazırlık eğitimi kapsamında dersler, 13 Nisan'da başlayacak. Kayıt süreci öncesinde öğretmen adaylarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemindeki (MERNİS) adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Detaylı hazırlık eğitimi akademik takvimi, "akademi.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

