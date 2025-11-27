Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta Toplanıyor
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.
Toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdikleri İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinden sonraki ilk toplantı olacak. 19'uncusu yapılacak toplantıda, heyetin görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.