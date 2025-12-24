Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplandı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, partilerin komisyona rapor sunumlarının tamamlandığını belirterek, "Bu raporlardan esas muradımız ortaklaşa bir rapordur. Her partinin kendi tutum belgesi, siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu raporu var olmakla birlikte herkesin, hatta gönlümüz arzu eder ki muhalefet şerhi düşmeksizin kabul edebildiği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde duruyor. Bu süreç de ümit ederiz ki başarıyla sonuçlanabilirse çok önemli hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte partilerimizin, farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmesi için temaslarının arttırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı. Toplantının açılışında konuşma yapan Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindekilere Allah'tan rahmet, Libya halkına TBMM adına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, kazanın, heyetin ülkelerine dönüş yolundayken meydana geldiğini hatırlatarak, "Bütün teferruatıyla bu olayın ortaya çıkarılması süreci devam ediyor. Böyle bir kazanın ülkemizin sınırları içinde olması da bize ayrıca üzüntü kaynağı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Komisyonun 5 Ağustos'ta başladığı çalışmaları kapsamında bugün 20'nci toplantısını gerçekleştirdiğini kaydeden Kurtulmuş, komisyonun ele aldığı konunun önemi ve ağırlığı dolayısıyla tarihi bir görev icra ettiğini belirtti. Bu süreç içinde herkesin demokratik olgunlukla fikrini açık bir şekilde ifade ettiği ve konuşulanların kamuoyuna açıklıkla yansıdığını anlatan Kurtulmuş, "Şimdiye kadarki 19 toplantıda 58 oturum gerçekleşmiş, 86 saatlik bir görüşme takvimi ortaya konulmuş ve toplamda da 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur" bilginsini verdi.

Komisyonda Türkiye'nin çok geniş kesimini temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, kanaat önderlerini dinlediğini hatırlatan Kurtulmuş, ortaya konulan fikir, düşünce ve önerilerin hepsinin kayıt altına alınarak Türkiye'nin siyasi tarihine önemli bir dokümanın kazandırıldığını vurguladı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu süre içerisinde komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşikleri büyük bir hassasiyetle ve gerçekten verimli çalışmalarla geride bıraktık. Şimdi komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna verilerek bu konudaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesi ile ilgili sürece öncülük etmesidir. Bu çerçevede burada temsil edilen siyasi partilerimizin tamamı raporlarını Başkanlığımıza sunmuştur. Kendileri açısından önemli gördükleri konuları açık bir şekilde raporlarında ifade ederek partilerimizin her birisi için ayrı bir siyasi tutum belgesi olarak raporda Meclis Başkanlığına intikal edilmiştir.

Bu raporlar geçen hafta itibarıyla Meclisimizin sitesinden kamuoyuna açılmıştır. Şimdi kamuoyunda partilerimizin hazırladığı bu raporlar üzerinde tartışmalar devam ediyor, devam edecektir.

Ancak bu raporlardan esas muradımız ortaklaşa bir rapordur. Her partinin kendi tutum belgesi, siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu raporu var olmakla birlikte herkesin, hatta gönlümüz arzu eder ki muhalefet şerhi düşmeksizin kabul edebildiği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde duruyor.

"Bu süreç de ümit ederiz ki başarıyla sonuçlanabilirse çok önemli hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır"

Bu süreç de ümit ederiz ki başarıyla sonuçlanabilirse çok önemli hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte partilerimizin, farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmesi için temaslarının arttırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır.

Ayrıca bu komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket, usul ve üslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına da örnek olmasını temenni ediyorum. ve inşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu da bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur."

Kurtulmuş, nihai raporun tamamlanabilmesi için komisyonun ilave bir çalışma süresine ihtiyacı olduğunu belirterek, toplantıda iki akademisyenin sunumunun ardından, komisyon üyelerinin görüşlerine başvurulacağını söyledi.

Kurtulmuş, bugüne kadar yapılan toplantılarda tutulan tutanakların analizinin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Komisyonumuzda yapılan dinlemeler sonucunda bir tutanak analizine ihtiyaç olduğunu gördük. ve bu çerçevede değerli hocalarımız Profesör Doktor Havva Kök Arslan ve Murat Sevencan hocalarımız tutanak analizleriyle ilgili bir akademik çalışmayı gerçekleştirdiler" dedi.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından akademisyenler açıklamalarda bulunuyor.