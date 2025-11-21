Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Basına Kapalı Yapılması Kararlaştırıldı.

(TBMM) -"İmralı'ya heyet gönderilmesi" konusunun görüşüleceği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının basına kapalı yapılması kararı alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Hem bundan sonraki süreçleri değerlendirmek hem geçen hafta başta Milli İstihbarat Başkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın kapalı oturumda verdikleri bilgileri değerlendirmek üzere toplantının bundan sonraki kısmının kapalı olarak devam edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum" diyerek oylamaya sunduğu önerisi Ak Parti, DEM Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Oylama sonucunun ardından komisyondan ayrılan CHP'liler toplantının kapalı kısmına katılmadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık son düzlükteyiz. Komisyonun adında olduğu şekilde milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirecek, fevkalade sağlam bir raporu ortaya koymak bu komisyonun önümüzdeki son düzlükte yerine getireceği en önemli görevlerden birisidir" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek ve İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmaları görüşmek" üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda Yeniden Refah Partisi'nin temsilcisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yurt dışı programı olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasının ardından komisyonda partileri temsil eden üyelere söz verdi. AK Parti hariç tüm partilerin temsilcilerinin söz alarak konuşma yaptığı toplantıda, konuşmaların tamamlanmasının ardından Numan Kurtulmuş yeniden komisyona hitap etti.

Komisyon çalışmalarının başladığı günden bugüne kadar fevkalade hassas ve titiz bir çalışmayı hep birlikte bugüne kadar getirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Burada başından itibaren birkaç temel prensibin hiçbir şekilde zedelenmesine de müsaade etmeden yolumuza devam ettik. Zaten öyle olduğu için bu masa şimdiye kadar dağılmadı. Şimdiye kadar oldukça başarılı çalışmaları imza attı. Bunların en başında gelen 'usul esasa mukaddemdir' prensibiyle başladı. Hatırlarsanız ilk toplantımızda ele aldığımız konu kendi aramızda işleri nasıl yöneteceğimize dair yönergemizdir. ve o yönergeyi de oy birliğiyle kabul ederek şimdiye kadar eksiksiz bir şekilde nasıl karar alınacağı, nasıl toplanılacağı, hangi alanlarda, hangi karar yeter sayısına gerek olduğu konuları sarih bir şekilde ilk toplantımızda dile getirilerek usulü belirlemiş olduk. ve hiçbir zaman da şimdiye kadar bu usulü zedeleyen, bu usulü aşan en ufak bir uygulama gerçekleştirilmedi."

Toplantıların selameti bakımından grubu bulunan partilerin birer temsilcisiyle toplantılardan önce bir araya gelerek toplantıların sağlıklı yürütülmesi için ortak bir zemini oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Numan Kurtulmuş, "Burada grubu bulunmayan partilerimizden arkadaşlarımızın dile getirdikleri bu eleştiriye de katılıyorum ama açıkçası pratik olarak öyle bir imkanımız da olmadı. Dolayısıyla şimdiye kadar ilk toplantıda belirlenen usulüne birebir harfiyen koymuş bir komisyonuz ve bugüne kadar da bunun dışında en ufak bir adım atmadık. Bunun altını çizmek isterim. Sizlere de gösterdiğimiz hassasiyet dolayısıyla bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Tarihi bir sorumluluğumuz var"

Bu komisyonun herhangi bir şekilde ortaya çıkmadığını söyleyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu komisyon tarihi bir çağrının, tarihi bir dönemin ve tarihi bir sorumluluğun gereği olarak ortaya çıkmış bir komisyondur. Fikirleri farklı olsa bile burada bulunan her bir siyasi partiden arkadaşımız, hatta aynı siyasi partinin içinde farklı görüşlere sahip olsa bile arkadaşlarımız bu tarihi sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket ediyorlar. Ne demek tarihi sorumluluğun içerisinde hareket etmek? Odaklanmış olduğumuz barış hedefini mutlaka sağlamaya dönük adımları atmak için gayretle çabaladık ve buradaki çalışmaları asla bir siyasi partinin ya da birkaç siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içerisinde gerçekleşebilir ve bunu da bugüne kadar şimdiye kadar fevkalade ciddi bir şekilde uygulayarak bugüne kadar getirdik.

Komisyonumuzun kurulduğu günden bu yana hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir başka konu ise demokratik olgunluktur. Burada arkadaşların birbirlerinin fikirlerine tahammül etmekten bahsetmiyorum. Olgun bir şekilde dinleyerek, gerektiğinde not alarak ama istifade etmek için sadece olgun argümanları çürütmek için değil bir gayret içerisinde olduğunu gördük.Hatta bu yaklaşım sizler tarafında Buraya davet ettiğimiz 134 arkadaşımızın sunumları sırasında, STK'ların sunumları sırasında da ortaya konuldu. Herkes büyük bir olgunlukla, katılmadığı, tamamına katılmadığı fikirleri dinliyor olsa bile bu fikirlerin hepsini not etti, gerekli ve sorularını sordu.

Ayrıca devletimizin güvenlik mekanizmalarını yöneten şahıslar; başta bakanlarımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız olmak üzere, iki kez gelerek bu komisyonda kapalı oturumlarda verdiği bilgilerin de ne için kapalı oturumlarda konuşulması gerektiğini bizzat müşahede etmiş olduk. Bu süre içerisinde özellikle 17. toplantıdaki bilgilerin ne kadar önemli olduğu, sürecin bundan sonrasının sağlıklı yürümesi bakımından da bizler için ne kadar ciddi notlar olarak önümüzde durduğunu biliyoruz. ve süre içerisinde de hem bakanlarımızın hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın sahadaki gelişmeleri ilişkin verdiği örnekler, yaptıkları açıklamaların da bizim için oldukça önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.

Dolayısıyla bu üç temel vasfımızı şimdiye kadar ne kadar da güzel bir şekilde kurduk. Tabii ki her konuda yüzde yüz mutabakat içerisinde olmak mümkün değildir. Artık son düzlükteyiz. Son düzlükten kastım nedir? Bu çalışmaların muradı nedir? Komisyonun adında olduğu şeklide milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirecek, fevkalade sağlam bir raporu ortaya koymak bu komisyonun önümüzdeki son düzlükte yerine getireceği en önemli görevlerden birisidir."

Oylama

Numan Kurtulmuş konuşmasının sonunda "Bu vesileyle hem bundan sonraki süreçleri değerlendirmek hem geçen hafta başta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olmak üzere Milli Savunma Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın kapalı oturumda verdikleri bilgileri değerlendirmek üzere toplantının bundan sonraki kısmının kapalı olarak devam edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum" diyerek, oylamaya sundu.

Toplantıda AK Parti, DEM Parti ve MHP'lilerin oylarıyla toplantının bundan sonraki kısmının kapalı yapılması kararlaştırıldı. CHP'li milletvekillerinin yanı sıra, Yeniyol Grubu üyeleri Bülent Kaya ve Mustafa Bilici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DP Milletvekili Haydar Altıntaş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, toplantının kapalı devam etmesi oylamasında el kaldırmadı.

İki üye yurt dışı programları gerekçesiyle toplantıda yer almadı

Öte yandan toplantıda, yurt dışı programları olduğu gerekçesiyle Yeniyol Grubundan DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ektmen ile Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yer almadı.