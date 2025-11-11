Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Perşembe Günü Yapılacak Toplantısı Ertelendi

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantısı, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelendi.

TBMM ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine, siyasi partilerin komisyondaki grup koordinatörleri Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Numan Kurtulmuş ile geçen hafta yapılan toplantıda kararlaştırılan bugünkü toplantı, saat 17.00'de TBMM Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeniyol Grup Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya katıldı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

TBMM Başkanlığından erteleme açıklaması

Toplantının ardından, TBMM Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, toplantı başlamadan önce gazetecilerin toplantıda komisyonun İmralı'yı ziyareti konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Her zaman gündemde zaten" karşılığını verdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçen hafta perşembe günü yapılması planlanan toplantısı da komisyonda sunum yapacak bakanların programları gerekçesiyle bu hafta perşembe gününe ertelenmişti.