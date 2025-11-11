Haberler

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Perşembe Günü Yapılacak Toplantısı Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 13 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantısı, askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelendi.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantısı, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelendi.

TBMM ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine, siyasi partilerin komisyondaki grup koordinatörleri Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Numan Kurtulmuş ile geçen hafta yapılan toplantıda kararlaştırılan bugünkü toplantı, saat 17.00'de TBMM Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeniyol Grup Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya katıldı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

TBMM Başkanlığından erteleme açıklaması

Toplantının ardından, TBMM Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, toplantı başlamadan önce gazetecilerin toplantıda komisyonun İmralı'yı ziyareti konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Her zaman gündemde zaten" karşılığını verdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçen hafta perşembe günü yapılması planlanan toplantısı da komisyonda sunum yapacak bakanların programları gerekçesiyle bu hafta perşembe gününe ertelenmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.