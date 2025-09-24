Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı... Numan Kurtulmuş: "Rızanın Artırılabilmesi Sadece Tek Başına Bu Komisyonun Yapabileceği Bir İş...

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Sürece çok güçlü bir destek olmakla birlikte birtakım tereddütlerin var olduğu şeklinde yaklaşımlar var. Bunları da çok fazla dile getirmemek gerektiğini düşünüyorum. Böylesine bir sürece Türklerin ve Kürtlerin kahir ekseriyetinin, aşağı yukarı 4'te 3'ün üstünde bir desteğini ortaya koyuyor. Bu önemlidir. Rızanın artırılabilmesi ise sadece tek başına bu komisyonun yapabileceği bir iş değildir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü on ikinci toplantısında düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcileri dinlendi.

Toplantının birinci oturumunda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri; ikinci oturumunda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri görüş ve önerilerini anlattı.

"CHP'li arkadaşlarımız da komisyon çalışmalarına olabilecek en yüksek düzeyde destek verdiler"

Yaklaşık 4 saat süren toplantının kapanışında konuşan Numan Kurtulmuş, komisyonda sunum yapan temsilcilere teşekkür etti. "En verimli toplantılarımızdan birisini yaptığımızı düşünüyorum. Yani, yüzlerce soru sorulabilir. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da komisyon çalışmalarına olabilecek en yüksek düzeyde destek verdiler. Bunun kıymetli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum" diyen Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadar görüşmenin içerisinde belki bir-iki ufak 'kayıtlardan silinsin' diye düşüneceğimiz konuşma dışında herkes geldi burada fikrini, kendi siyasi duruşunu çok açık bir şekilde de ifade ederek dile getirdi, bunların üzerinden bir tartışma da ortaya çıkmadı. Ben şahsen bu tür toplantılardan sonra komisyonun doğru bir istikamette ilerlediğini, başlangıçla bugün geldiğimiz nokta arasında olumlu anlamda çok büyük farklar olduğunu görüyorum. ve bu meselenin en kısa süre içerisinde bitirilmesi için de sağlam bir iradenin komisyon üyelerimizin tamamında var olduğunu görüyorum. İnşallah bu süreci de en kısa süre içerisinde tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sağlam bir raporla bu komisyonun çerçevesi, yasal düzenlemeler, diğer düzenlemeler başta olmak üzere demokratikleşme, hukuk devleti konusundaki beklentilerimizi de ifade ederek sağlam bir raporu Meclise çerçeve olarak sunacağız."

Komisyonda çok önemli tespitler yapıldığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Olumsuz tespitlerimizi de bir kenara bırakmayı tavsiye ediyorum. Bunlardan bir tanesi de sürece çok güçlü bir destek olmakla birlikte duyguların aynı şekilde güçlü olmadığı ve birtakım tereddütlerin var olduğu şeklinde yaklaşımlar var. Bunları da çok fazla dile getirmemek gerektiğini düşünüyorum. Böylesine bir sürece Türklerin ve Kürtlerin kahir ekseriyetinin, rakamlar değişmekle birlikte, aşağı yukarı 4'te 3'ün üstünde bir desteği ortaya koyuyor. Bu önemlidir. Rızanın artırılabilmesi ise sadece tek başına bu komisyonun yapabileceği bir iş değildir.

Siz değerli arkadaşlarıma da temsil ettiğiniz kurumlar dolayısıyla söylüyorum. Sizlerden de özel ricamız; buraya gelen sivil toplum kuruluşlarımızın bu sürece katkı sunan, 'evet bu iş burada gerçekleşmelidir, bitmelidir, vakti gelmiştir' diyen arkadaşlarımızın hepsinin kendi çevrelerinde olumlu görüşlerini paylaşmaları ve toplumsal rızanın artırılması için kanaatlerinin gelişmesini sağlamasını temenni ediyoruz.

"Türkiye'ye aidiyetin de Kürtlerin nezdinde çok yüksek oranda olduğunu biliyoruz. En büyük güvencemiz de burasıdır"

Yine burada birkaç arkadaşımız da ifade etti, özellikle Kürt vatandaşlarımızın en temel beklentilerinden birisi Kürt kimliği ile ilgili tereddütlerin ortadan kalkması. Zaten kimliğine sahip çıkıyor ama aynı zamanda, Türkiye'ye aidiyetin de Kürtlerin nezdinde çok yüksek oranda olduğunu biliyoruz. En büyük güvencemiz de burasıdır. Eğer zaten böyle olmasaydı 50 yıl devam eden bu süreç bugün Türkiye'yi başka bir yere getirirdi.

Yine aynı şekilde biz PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte başlayan bu sürece paralel olarak bölge ülkelerimizin, komşu ülkelerimizin hepsinde de Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Ezidilerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin hep beraber güçlü bir bir gelecek inşa etmesi üzerinde durmak zorundayız. Tarihi analizleri yapabiliriz. Bizim Doğu toplumlarının çok sevdiği bir şey geçmişi çok konuşmaktır. Geçmişi konuşabiliriz. Bugünü de gayet güzel analiz edebiliriz. Ama esas mühim olan şey çok kuvvetli, güçlü bir geleceği birlikte nasıl kuracağımızın iradesini ortaya koyabilmektir. Ben bu komisyonun böylesine bir iradeyi de her gün artırarak üretmeye devam ettiğini görüyorum. Bundan dolayı da gerçekten memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu sahiplenme duygusunu arttırmak için sizlere de en az komisyon üyeleri kadar sorumluluk düştüğünün altını çizmek isterim."

Gelecek hafta TBMM'nin yeni yasama yılının başlayacağını hatırlatan Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki haftanın programını arkadaşlarımızla da görüşerek oluşturacağız. Sizlerden gelen tekliflerle oluşturulan kimler, hangi gruplar dinlenilebilir listesinin sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra yeni teklifler olursa onları da değerlendiririz. Sonuçta bunları tamamlayıp inşallah Meclise teklifimizi yapacağız" dedi.