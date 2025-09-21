Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Bu Hafta Düşünce Kuruluşlarının Temsilcileri Dinlenecek

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, bu hafta düşünce kuruluşları ile araştırma merkezlerinin temsilcileri dinlenecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, on ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, düşünce kuruluşları ile araştırma merkezlerinin temsilcileri dinlenecek.

TBMM Başkanlığı komisyon üyelerinden gelen öneri ve talepler doğrultusunda dinlemelere devam ediyor. Bazı komisyon üyelerinin gençlik ve kadın örgütlerinin de dinlenmesi önerileri bulunuyor. Ancak çoğu komisyon üyesi, dinlemelerin tamamlanarak komisyonun yasal düzenlenmelerle ilgili çalışmalara geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Komisyonda dinlemeler tamamladıktan sonra, oluşturulması hedeflenen yasal çerçeveyle ilgili partilerin görüş ve önerileri alınmaya başlanacak.

Komisyon, 5 Ağutos'ta çalışma usul ve esaslarını belirlemiş, 8 Ağustos'taki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bilgilendirme yapmıştı.

Komisyon, 12 Ağustos'taki toplantıda, dinlenecek kurum ve kuruluşlarla ilgili önerileri almış, 19 Ağustos'tan itibaren süreçle ilgili tarafları, kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinlemeye başlamıştı. Bu kapsamda bugüne kadar şehit aileleri ve gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, baro başkanları, eski Meclis başkanları, işçi ve memur sendikası konfederasyonları ile işveren örgütlerinin temsilcileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinlenmişti.

Bölgedeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin, dini yapılanmalarla ilgili kanaat önderlerinin dinlendiği geçen haftaki toplantıda, İTTİHAD Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek'in konuşması sırasında, "askerlerin bölgede katliam yaptığı iddiaları ve PKK'nın Kürtlerin inancına savaş açtığı, Kürtleri temsil etmediği"ne yönelik sözleri üzerine gerginlik yaşanmış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuşmacıya tepki göstermiş, bazı DEM Partililer komisyonu terk etmişti.