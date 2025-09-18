Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 24 Eylül'de Gerçekleşecek Toplantısında Düşünce Kuruluşları Dinlenecek

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12. toplantısını 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirecek. Toplantıda, düşünce kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü toplantısının ardından TBMM resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Eylül 2025 Perşembe günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. Komisyonun 11'inci toplantısının ilk bölümünde; Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan dinlenmiştir.

Komisyon toplantısının ikinci bölümünde ise; Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sağır, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ile Fethullah Ayte dinlenmiştir.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda 12. toplantısını gerçekleştirecektir. Bu toplantıda, düşünce kuruluşlarının temsilcileri dinlenecektir."