Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Numan Kurtulmuş: Tarihi İncelemeye Kalkarsak Önümüze Çıkan Bu Tarihi Fırsatı Yakalamak Şöyle Dursun, Tarihin Gerisine...

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu ülkede Türklerin Kürtlerin arasına, bütün milletimizin arasına birtakım fitneler koyulmaya çalışıldı. Tarihi şöyle incelemeye kalkarsak önümüze çıkan bu tarihi fırsatı yakalamak şöyle dursun, tarihin gerisine gideriz. Her acının arkasında kim, nasıl, niye var; o günün şartları içerisinde konuşmaya başlarsak değil oturumlar, yıllar yetmez" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısında bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinlendi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının kapanışında konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkler ve Kürtlerin aralarındaki kardeşlik bağında Müslümanlığın büyük payı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Komisyonda çok farklı kesimleri dinledik. Dünyanın dört bir tarafındaki çatışma çözümlerinin nasıl halledildiğine ilişkin görüşleri gündemimize aldık. Bugün de özellikle ikinci oturumda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da faaliyet gösteren din adamlarının oluşturduğu kuruluşları buraya davet ettik.

Türkiye'deki Kürt ve Türk halkının en temel ortak değerlerinden birisi Müslümanlıktır. İki yönden kardeşiz. Bir kere insan kardeşiyiz. Adem ve Havva'nın çocukları olmak bakımından kardeşiz. İkincisi de Müslüman kardeşiyiz. Hocalarımızın da ayetlerle, hadislerle önümüze koyduğu bir gerçektir. Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu ülkede Türklerin Kürtlerin arasına, bütün milletimizin arasına birtakım fitneler koyulmaya çalışıldı. Tarihi şöyle incelemeye kalkarsak önümüze çıkan bu tarihi fırsatı yakalamak şöyle dursun, tarihin gerisine gideriz. Her acının arkasında kim, nasıl, niye var; o günün şartları içerisinde konuşmaya başlarsak değil, oturumlar, yıllar yetmez.

Bu millet çok acı çekti. On binlerce insanımız şehit oldu. Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde biz, dün ne olduğunu tartışmayı değil, yarın nasıl bir Türkiye'yi; güçlü, müreffeh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bir ve beraber olmuş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız. Halkımızın yüzde 95'i Müslüman'dır, Hz. Ali efendimizin atadığı bir valisine söylediği bir nasihat fevkalade değerlidir: "Bil ki insanlar iki sınıftır. ya yaratılışta eşittir, ya dinde kardeştir." Biz, Türklerle Kürtler arasındaki birliği, beraberliği bu çerçevede görüyoruz. Hep beraber çok güçlü bir geleceği kuracağız."