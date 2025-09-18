Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Aslan: "Herkesin Birinci Sınıf Vatandaş Kabul Edilmesi Lazım"

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuşan Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, "Barışın gerçek manada kalıcı ve uzun ömürlü olması için yapılması gerekenler var. Rengi, ırkı, dini ve dili ne olursa olsun herkesin birinci sınıf vatandaş kabul edilmesi lazım. Farklı toplumlara mensup önemli kişilerin bazı durumlara karşı çıkmaları nedeniyle hain ilan edilmesinin kaldırılması ve itibarlarının iade edilmesi, bu kişilerle ilgili ders kitaplarındaki olumsuz ve aşağılayıcı ifadelerin kaldırılması gerekiyor. Ana dilde yayın, ana dilde eğitime ilişkin yapılan düzenleme ve iyileştirmelerin yasal güvence altına alınması lazım" dedi.

TBMM Tören Salonu'nda toplanan komisyonun 11. toplantısına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, "2005'ten sonra inkar politikası tamamen yok edildi. Halk sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yasal düzenlemeler geldiyse de hatta çözüm süreci adı altında iyi niyetli bir çözüm bulmaya çalışmış olsa da bu süreç farklı kesimler tarafından sekteye uğratılarak amacına ulaşmadan son bulmuştur" dedi.

"Huzur dolu bir gelecek bırakmak için üzerimize düşeni yapmalıyız"

Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun yüzlerce yıllık birlikte yaşama kültür ve iklimine kardeşlik ruhunu, barışın, kültür ve medeniyet mirasının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ağır sorumluluğu bu komisyon ile vücut bulacaktır. Bizler bu büyük ailenin bir bileşeni olarak barışa, yaşam kültürüne, birlik ve beraberliğe vesile olacak her türlü olumlu fiile destek olmaya hazırız. Yüzlerce yıllık Anadolu kardeşliğine son asırlık süreçte çok ağır yaralar verildi. Her bireyin hafızasında ve yüreğinde çok ağır tahribatlara yol açan acılar yaşandı. Üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirerek gelecek nesillerimiz için huzur dolu bir gelecek bırakmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Eğitim sistemimiz, Diyanet İşleri, üniversiteler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar gibi birey ve toplum eğitiminin bir yerinde olan bütün kuruluşlar söylem ve eylemlerini barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik doğrultusunda geliştirmelidirler. Ayrıca köy ve mezralarda göçe zorlanan bu yuttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, yeniden köye dönüş projesiyle mümkün olacaktır.

Ülkemizdeki Kürtler ile diğer ülkelerdeki Kürtler ve Kürt sorunu arasında çok önemli farklar vardır. Dolayısıyla sorunun çözümü de beklenti ve önerileri de farklıdır. Ülkemizdeki Kürtler belli bölgelerde yoğunlaşmış olsa da aslında Anadolu'nun her yerinde bütün etnik ve inanç grupları iç içe yaşamaktadır. Tarihten bugüne hep aynı cephelerde, aynı ortak düşmana karşı omuz omuza savaşıp şehit olarak bize bayrak ve bir vatan miras bırakılmıştır."

"Kalkınmışlık farkını ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması gerekiyor"

Aslan, sürece ilişkin önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Barışın gerçek manada kalıcı ve uzun ömürlü olması için yapılması gerekenler var. Rengi, ırkı, dini ve dili ne olursa olsun herkesin birinci sınıf vatandaş kabul edilmesi lazım. Yerel yönetimler kanunlarının yaşananlar açısından gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, üst görevlendirmelerde her türlü ayrımcılıktan uzak, liyakat ve ehliyete dayalı adil bir görevlendirme sisteminin getirilmesi gerekiyor. Farklı toplumlara mensup önemli kişilerin bazı durumlara karşı çıkmaları nedeniyle hain ilan edilmesinin kaldırılması ve itibarlarının iade edilmesi, bu kişilerle ilgili ders kitaplarındaki olumsuz ve aşağılayıcı ifadelerin kaldırılması gerekiyor. Ana dilde yayın, ana dilde eğitime ilişkin yapılan düzenleme ve iyileştirmelerin yasal güvence altına alınması lazım. Ekonomik olarak Doğu ve Güneydoğu illerinin batı illerine oranla kalkınmışlık farkını ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması gerekiyor. Dini, milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir düzenlemenin yapılması da bunun bir parçası. Sınır ticaretinin desteklenmesi ve sınır kapılarının açılarak geçişleri hızlandıracak tedbirlerin alınması lazım."