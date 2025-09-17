Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı... Kurtulmuş: "örgüt Silahlarını Tamamıyla Terk Ederek Tüm Unsurlarıyla İmralı'dan Yapılan Çağrıya Uyduğunu Açıklamalı, Türk Siyasetinin Önü...

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Hiç şüphesiz bu süreçte en önemli hususlardan birisi başlangıçta ifade ettiğim gibi örgütün bir an evvel silahlarını tamamıyla terk ederek bütün unsurlarıyla birlikte İmralı'dan yapılan çağrıya uyduğunu açıklaması ve bunun gerektirdiği, gerektireceği adımların atılabilmesi için de Türkiye siyasetinin önünü açması ve Türkiye siyasetini rahatlatmasıdır. Bunun sağlanmasıyla birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Toplantıda, "çatışma-çözümü alanında" çalışmaları bulunan akademisyenler dinleniyor.

Toplantının açılışında konuşan Numan Kurtulmuş, bugün onuncu toplantının gerçekleştirildiğini belirterek, "Başından itibaren gayet ince detaylarıyla planlanmış bir süreci yürütüyoruz. Bugüne kadar da önemli bir mutabakatla bu noktaya kadar çalışmalarımızı getirdik. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Başından itibaren iki önemli hususa özellikle dikkat ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, komisyonu oluştururken yüksek siyasal temsil gücünün olmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Ayrıca komisyonda çalışmaları karşılıklı olarak müzakere ederek ve şeffaf, açık bir şekilde süreçleri yöneterek, beşte üç nitelikli çoğunlukla karar almayı prensip edinerek yola çıktıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şimdiye kadar aldıkları bütün kararlarda ittifak olduğunu belirttti. Kurtulmuş, "Dolayısıyla demokratik temsiliyet bakımından siyasal temsil gücü bakımından yüksek bir temsil gücüne sahip komisyonu oluşturduk" dedi.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başka önemli mesele de bu siyasal temsil gücü yüksekliğine uygun bir şekilde buradaki dinlemelerimizde de toplumun farklı kesimlerini olabildiğince geniş bir yelpazede temsil edebilecek ve böylece ortaya çıkacak toplumsal mutabakatı hızlı ve güçlü bir şekilde genişletecek bir toplumsal mutakabatla geniş tabanlı dinleme hassasiyetidir.

Burada şehit aileleri ve gazilerimizle başladığımız ilk toplantıdan bu yana çok farklı sayıda sivil toplum kuruluşunu, toplumun farklı siyasal taraflarına hitap eden grupları dinledik. Herkes burada kendi görüşlerini açıklıkla dile getirdi ve olgun bir şekilde mutabakat zeminini genişletilmesi için çalışmaları sürdürdük. İnanıyorum ki burada konuşmalarını gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarımızın, kitle örgütlerimizin temsilcilerinin, kanaat önderlerinin burada yaptığı her bir konuşma Türkiye'de barışın sağlanması, kardeşliğin ilanihayet temin edilmesi için atılacak adımlara büyük bir güç vermektedir.

Böylece burada dile getirilen her konu, her konuşmasını yapan arkadaşımızın, STK temsilcisinin dile getirdiği konular sadece kendi kişisel görüşleri ve kendi temsil ettikleri grubun görüşü olarak değil, yani kapalı kapılar ardında konuşulan görüşler olarak değil, Gazi Meclisimizden Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan ve komisyonun odak noktasını gerçekten sağlamlaştıran bir toplumsal mutabakat zemini olmuştur. ve bunun da her toplantıda daha fazla genişlediğini hepimiz müzakere ediyoruz.

Bu toplantılar, bu komisyonun çalışması; hiç şüphesiz İmralı'dan gelen, 'örgütün tamamıyla kendisini feshedeceği ve silahların tamamıyla bırakılacağı, bırakılması gerektiği' çağrısı üzerine gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu komisyonun öncelikli vazifesi bu sürecin millet adına denetiminin ve kontrolünün yapılması ve sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri, toplumsal mutabakatı da sağlayarak gerçekleştirecek adımların atılmasıdır."

Bugün burada dinlenecek akademisyenlerin ve uzmanların Latin Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözümleri ile ilgili konularda derin araştırmaları olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymalıdır. Biz bu süreçte bütün çalışmaların, yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili atılan adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır.

İnşallah en kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamladıktan sonra dünya literatürüne ve dünyadaki demokrasi tarihine armağan edeceğimiz başarılı bir Türkiye örneği olacaktır. Şunu biliyoruz: Hiçbir örnek bir diğerinin aynısı olmaz, hiçbir bir örnek bir diğerine tamamıyla benzerlik göstermez ama dünyanın farklı yerlerindeki çatışma müzakerelerinden, çözümlerinden çıkaracağımız derslerin olduğunu biliyoruz. Buradan alacağımız derslerle tamamıyla bize ait bir modeli ortaya koyabilecek hem siyasal güce, hem toplumsal mutabakata, hem bilgiye hem de Türkiye demokrasisi olarak tecrübeye sahibiz.

Ümit ediyorum bugünkü çalışmalarımız bu çerçevede bize yeni bir perspektif açacak, çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandıracaktır. Sürece ilişkin farklı kanaatleri olmakla birlikte herkesin ortak cümlesi artık analar ağlamasın, artık silahlar konuşmasın, artık bu memlekette huzurun, barışın, selametin temin edilmesi için ilgili herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin.

"Türkiye siyasetinin önünü açmalı"

Hiç şüphesiz bu süreçte en önemli hususlardan birisi başlangıçta ifade ettiğim gibi örgütün bir an evvel silahlarını tamamıyla terk ederek bütün unsurlarıyla birlikte İmralı'dan yapılan çağrıya uyduğunu açıklaması ve bunun gerektirdiği, gerektireceği adımların atılabilmesi için de Türkiye siyasetinin önünü açması ve Türkiye siyasetini rahatlatmasıdır. Bunun sağlanmasıyla birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum. Şunun farkındayız; bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz. Bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız.

Dikkatle, iyi planlayarak attığımız adımları niçin ve hangi amaçla attıklarımızı gayet iyi hesap ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama bir taraftan da elimizi çabuk tutmak ve özellikle bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel kalıcı nihai barışı temin etmek, huzuru, kardeşliği tesis etmek zorundayız."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından akademisyenler dinlenmeye başlandı. Her bir konuşmacıya 20 dakika süre verildi.