Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı... Numan Kurtulmuş: "Hem Çalışanlar, Emekçiler Hem İşverenler Bu Sürece Tam Destek...

(TBMM) - İşveren örgütlerinin temsilcilerinin dinlendiği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısını sona verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün de işçi temsilcilerinin dinlendiğini anımsatarak, "Hem çalışanlar, emekçiler hem işverenler esas itibarıyla bu sürece tam destek vermektedir" dedi. Kurtulmuş, " Türkiye'de artık terör meselesinin hiç konuşulmaz hale gelmesi sadece güvenlik politikalarında gerçekleştirilecek birtakım tedbirlerle ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Çok katmanlı, çok boyutlu ve kapsayıcı bir yaklaşımın ortaya konulması şarttır. Zaten bizim de fikrimiz bu yöndedir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleştirilen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dokuzuncu toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Bülent Ozan Diren, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın'ın görüş ve önerileri dinlendi. Her bir konuşmacıya 20 dakika süre verilen toplantı, 2 saate yakın sürdü.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, bugün işveren temsilcilerinin dinlendiğini belirterek, "Bu hafta iki gün yaptığımız toplantılar, şahsen bende komisyonun çalışmalarının alacağı sonuç bakımından çok daha olumlu, çok daha umutlu bir noktaya, bir fikre ulaşmama vesile oldu" dedi.

İş dünyasını temsil eden örgütlerin temsilcilerinin burada yaptıkları konuşmaların içeriğine işaret eden Kurtulmuş, "Konuşmaların özeti aslında, iş dünyasını ilgilendiren hem çalışanlar, hem emekçiler ve işverenler kısmı esası itibarıyla bu sürece tam destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Buradaki ifadelerinizden de gayet net anlıyoruz ki buraya gelmeden önce bu konuyla ilgili, terörsüz Türkiye'nin nasıl oluşabileceği, bu konularda hangi adımlar atılabileceği hususunda da kendi perspektifinizden fevkalade önemli çalışmalar gerçekleştirdiniz. Sizlerin bu fikirleri, sürecin daha net daha etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacaktır.

Buradaki 7 başkanımızın, temsilcimizin hemen hemen ortak olarak söylediği hususlardan birkaç tanesine dikkat çekmek isterim. Bunlardan birisi süreci algılama noktasındaki fikirleridir. Yani terörün ortadan kaldırılması ve Türkiye'de artık terör meselesinin hiç konuşulmaz hale gelmesi sadece güvenlik politikalarında gerçekleştirilecek birtakım tedbirlerle ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Çok katmanlı, çok boyutlu ve kapsayıcı bir yaklaşımın ortaya konulması şarttır. Zaten bizim de fikrimiz bu yöndedir, bu istikamettedir.

Değerli başkanların, temsilcilerin bunu teyit etmesi de bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Ayrıca bazı başkanlarımız uyarı mahiyetinde bir şey söylediler. Ben bunun da hayati bir nokta olduğunu düşünüyorum. Evet toplumun farklı kesimlerini dinleyeceğiz. Herkesin burada fikirlerini dile getirmesine de imkan vereceğiz, şimdiye kadar böyle yaptık. Ama sonuçta vaktimizin de çok kısıtlı olduğunu ifade etmek lazım.

Hızlı ve etkin hareket etme mecburiyetimiz konusunda, başkanlarımız altını çizerek uyarılarda bulundular. Ancak böyle davranılırsa kesin ve net bir sonuç, olumlu bir sonuç elde edilecektir. Bu konunun da altını çizmek isterim."

"Ekonomik maliyet meselenin bir gerçeği"

Bugünkü konuşmalarda terörün maliyetine ilişkin bilgiler aktarıldığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Üç değerli başkanımız bu konuyla ilgili somut rakamları da ortaya koydular. Gerçekten bu kadar çok canın gittiği, bu kadar çok şehidimizin olduğu bir ortamda bir ekonomik maliyetten bahsetmek çok şık görünmese bile meselenin bir gerçeği de burasıdır. Biz de 2013 yılında yaptığımız çalışmada o günün rakamlarıyla 1,2 trilyon dolarlık bir maliyet hesap etmiştik. Sizin bugün burada ortaya koyduğunuz aşağı yukarı rakamlar da bunu teyit etmektedir. Bir taraftan CDS birimlerindeki artışlar, buna bağlı olarak borçlanma maliyetlerinin yükselmesi; turizmde, tarımda, hayvancılıkta ciddi düşüşlerin yıllar içerisinde terör dolayısıyla yaşanmış olması ve özellikle yatırım ortamının zedelenmiş olması... Bunların vermiş olduğu alternatif maliyetleri hesap ettiğiniz zaman sizlerin bugün burada sunduğunuz maliyetlerin bile mütevazı rakamlarla ifade edildiğinin altını çizmek isterim. Çok büyük bir maliyete Türkiye katlanmıştır. İnşallah terörisüz Türkiye ile birlikte teröre harcanmış olan bu maliyetler, ülkenin kalkınmasına, doğusuyla batısıyla topyekun zenginleşmesine, refahına vesile olacak.

"Bir başka husus, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi gerçeği"

Yine burada hemen hemen bütün başkanlarımızın dile getirdiği bir başka önemli husus ise terörün ortadan kaldırılmasının en önemli koşullarından birisinin de Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi olduğu gerçeğidir. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, ifade özgürlüklerinin, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanabilmesi, bu alandaki eksikliklerin giderilebilmesi için çalışmalar yapılması perspektifini de arkadaşlarımız dile getirdiler.

Komisyonumuzda da bu görüşler zaman zaman paylaşılmaktadır. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle farklı kesimleri temsil eden arkadaşlarımızın ortak noktada kanaatlerini yoğunlaştırmış olması ve sürece destek vereceklerini ifade etmiş olmaları süreç açısından sevindiricidir."

"Komisyonumuzun yaptığı çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması için sizlerden destek bekliyoruz"

Numan Kurtulmuş, işveren dünyasının temsilcilerine "Sizden şimdi bir şey istiyoruz" diyerek, şöyle seslendi:

"Dün de sendikalarımızdan, memur ve işçi sendikalarımızdan talep ettik. Değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Bunların hepsi kayıt altına alındı. Vereceğiniz raporlar ve bize ulaştıracağınız bilgiler komisyonumuzun çalışmalarında mutlaka istifade edilecek veriler olacak. Ama her birinizin, temsil ettiğiniz yüzbinlerle milyonlarla ifade edilebilecek çok geniş bir camianız var. Bu camiada da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyonumuzun yaptığı çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması için sizlerden çaba bekliyoruz, destek bekliyoruz. ve bu destekle birlikte de inşallah Türkiye'deki toplumsal rızanın da çok daha geniş bir noktaya ulaşacağını ümit ediyoruz."

Komisyonun gelecek hafta 17 Eylül Çarşamba ve 18 Eylül Perşembe günleri toplanacağını belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "17 Eylül Çarşamba günü çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenleri ve uzmanları dinleyeceğiz. 18 Eylül Perşembe günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini dinleyeceğiz" dedi.