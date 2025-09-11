Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplandı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in son saldırılarına işaret ederek, "Bölerek, parçalayarak, terör örgütleri vasıtasıyla Orta Doğu halklarının içine nifak sokarak bölgeleri karıştırıp yoluna devam eden bu anlayışa karşı, teopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı biz de bölge halkları olarak bir ve beraber olduğumuzu ifade etmek, ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Tam da bu komisyonun varlık sebebi bu gerekçelerden kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede bu komisyonun yüklendiği görev de en az bu uyarı kadar önemli tarihi bir sorumluluktur" diye konuştu.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, Birleşik Kamu İş, KESK, Türk-İş, HAK- İŞ ve DİSK başkanları veya temsilcilerinin dinlenceği toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, İsrail'in Doha'ya yaptığı saldırıya değinerek, "Komisyonumuzun yapmış olduğu görevin ne kadar hayati ve önemli olduğunu hatırlatan gelişmelerden birisi hiç şüphesiz iki gün evvel Doha'da gerçekleştirilen İsrail'in saldırısıdır" dedi.

İsrail'in aynı gün içerisinde Katar'a, Tunus'a ve Yemen'e saldırarak aslında bölgedeki saldırgan tutumlarıyla ilgili yeni bazı sinyalleri ortaya koyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu saldırıların artık herkesi alarm durumuna geçirmesi gereken önemli bir işaret fişeği olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyla açıkçası İsrail 'Ben istediğim ülkede istediğim insanı öldürebilirim. Bu mesajı çok net bir şekilde vermiştir. İkincisi hiçbir ülkenin egemenlik hakkını tanımadığını bir kez daha çok açık şekilde ortaya koymuştur. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi üsse sahip olursa olsun bölge halklarını, bölge ülkelerini korumayacağını ya da koruyamayacağını ortaya koymuştur. ve böylece bölge halklarının neredeyse tamamına karşı bir düşmanlık ilişkisi içerisinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdiye kadar çok saldırı gerçekleşti.

Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede bu komisyonun yüklendiği görev de en az bu uyarı kadar önemli tarihi bir sorumluluktur.

Biz, bölerek, parçalayarak terör örgütleri vasıtasıyla Orta Doğu halklarının içine nifak sokarak bölgeleri karıştırıp yoluna devam eden bu anlayışa karşı teopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı biz de bölge halkları olarak bir ve beraber olduğumuzu ifade etmek, ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Tam da bu komisyonun varlık sebebi bu gerekçelerden kaynaklanmıştır.

Adından da anlaşılabileceği gibi milli dayanışmayı ortaya koymak, aramızda Türk'üyle, Kürt'üyle, farklı etnik ve mezhebi farklılıklarıyla kardeşliği ortaya koymak ve ayrıca Türkiye'de demokrasinin standartlarını artırarak herkesin özgür ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir ülkeyi kurmak ve buna destek olmak bu komisyonun başlıca hedefidir.

"Bu komisyon gerçekten gayretli bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor"

Bu çerçevede ümit ediyoruz ki büyük mesafe alındı. Bu komisyon gerçekten gayretli bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Burada önemli görüşmeler yapıyoruz. Şimdiye kadar toplumun farklı kesimlerini temsil eden arkadaşlarımız bireysel olarak ya da kendi temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları adına burada söz aldılar. Herkes kendi farklı görüşlerini ifade etmekle birlikte herkesin ortak meramı 'Evet biz kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz, huzur istiyoruz, esenlik istiyoruz ve hep beraber Türkiye'nin güven içerisinde yaşayabileceği bir ülke olmasını istiyoruz' kanaatini ortaya koydular. Dolayısıyla bu çalışmaları en kısa zamanda olgunlaştırmak ve bir nihai sonuca ulaştırmak komisyonumuzun başlıca görevidir.'

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda tarafların, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin dinlenmesinin onları sadece burada ağırlamak amacı taşımadığının, burada dile getirilen tüm görüşlerin nihai raporların oluşmasına büyük katkı sunacağının altını çizdi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bundan da önemlisi, burada söz alan her bir arkadaşımız Türkiye'de toplumsal mutabakatın oluşmasına, toplumsal rızanın gelişmesine şimdiye kadar çok büyük katkı sundular. Bundan sonra da sunmaya devam edecekler. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda sadece Türkiye'de değil, bütün bölgede silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanlığın arasındaki etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkların çatışma sebebi değil, bir bütünleşme ve birleşme vesilesi haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir bölgeyi inşa ederiz.

Bu toplantılara başladığımız ilk günden itibaren en temel iddialarımızdan birisi aslında 'Terörsüz Türkiye terörsüz bir bölgenin de teminatı olacaktır.' Gayretle yürüttüğümüz, büyük bir titizlikle bugüne kadar getirdiğimiz bu çalışmaları en kısa süre içerisinde nihayete erdirecek ve terörsüz bir Türkiye'nin, terörsüz bir bölgenin kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde teşkil edilen komisyon olarak görevimizi yerine getireceğiz ve tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunmuş olacağız."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, işçi ve memur konfederasyonlarının başkanları dinlenmeye başlandı.

Birleşik Kamu İş toplantıya katılmadı

Öte yandan, komisyonun toplantısına davet edildiği belirtilen ve konuşmacı listesinde ismi yer alan Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım toplantıya katılmadı.

Kurtulmuş, resmi olarak davet edilmelerine karşın Birleşik Kamu İş'in telefonla toplantıya katılamayacakları bilgisini verdiğini belirtti.