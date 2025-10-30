Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16. Toplantısını Gerçekleştirdi

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un dinlendiği gerekçesiyle basına kapalı gerçekleştirilen 16'ncı toplantısı sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dinlendi. Saat 11.00'de başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantının ardından TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bilgilendirmede bulunduğu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığı belirtildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim 2025 Perşembe günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. Komisyonun 16'ncı toplantısı, TBMM Başkanımızın açılış konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu kapalı gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirmede bulunmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, açılış konuşmasında, 5 Ağustos'tan beri yürütülen komisyon çalışmalarının başarıyla ilerlediğini, toplam 130 kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve kanaat önderinin bilgi, fikir ve önerilerinin alındığını belirtmiştir. Terör örgütünün 26 Ekim'deki açıklamasının sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten TBMM Başkanımız, terör örgütünün sahadaki varlığını tasfiye ettiğinin Türkiye'nin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle Komisyonun, atılacak adımları belirleyen bir çerçeveyi TBMM Genel Kurulu'na sunacağını vurgulamıştır. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaşmasıyla dünyaya bir 'Türkiye modeli'nin sunulacağını ifade eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, bu modelin birçok ülkedeki çatışma çözümlerine ışık tutacağını belirtmiştir.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'nci toplantısının tarihi ve gündemi bilahare duyurulacaktır."