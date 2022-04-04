Milli Boksör Oyan, Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti

ISPARTA (AA) - Milli Boksör, Nurullah Oyan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen ziyarette, Avrupa Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazanan Oyan'ı tebrik etti.

Nurullah Oyan'ın başarısından dolayı gururlandıklarını ve mutlu olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Nurullah'tan beklediklerimiz bu kadar değil. Kürsüde kademeleri birer birer çıkarak İstiklal Marşımızı söyletmesini bekliyoruz. Bunu da

Paris 2024'de yapacağız. Milli Takımda böyle bir gencimizin olması bizim için ayrı bir değer. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyan ise hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarı kazanmak olduğunu dile getirdi.

Ziyaretinde Oyan'a antrenörü Yasin Çolakoğlu da eşlik etti.