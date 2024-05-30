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Milli boksör Mücahit İlyas, İsrailli rakibini yendikten sonra Filistin'e destek mesajı verdi

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Tayland'da düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde milli boksör Mücahit İlyas, İsrailli rakibi Yan Zak'ı yendikten sonra ringde Filistin'e destek mesajı verdi. Mücahit, maçı kazandıktan sonra boks eldivenlerini çıkararak elindeki bandajlarda yazan 'FreeGazze' yazısını kameralara gösterdi.

Tayland'da düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde milli boksör Mücahit İlyas, İsrailli rakibi Yan Zak'ı yendikten sonra ringde Filistin'e destek mesajı verdi.

Türkiye Boks Federasyonundan alınan bilgiye göre, 92 kiloda ringe çıkan Mücahit, İsrailli rakibini üstün bir oyunla 5-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçı kazandıktan sonra boks eldivenlerini çıkaran Mücahit, elindeki bandajlarda yazan "FreeGazze" yazısını kameralara göstererek Filistin'e destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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