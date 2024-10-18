Milli Beraberlik Partisi'ne Uyuşturucu İhalesi: Başkan Atıcı'dan Açıklama

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyona ilişkin, "Çok büyük bir suçlama, ilgimiz alakamız yok." açıklamasını yaptı.

Atıcı, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, genel merkezin bulunduğu binada bir partilinin mağazasının olduğunu, kendileri il dışındayken genel merkezin denetimini bu kişiye bıraktıklarını anlattı.

Parti üyesinin, kalacak yeri olmayan bir arkadaşının burada konaklamasına izin verdiğini anlatan Atıcı, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilerin parti üyesi olmadığını söyledi.

Atıcı, "Bununla ilgili yasal süreci başlatacağız ve bunun peşini bırakmayacağız. Çok büyük bir suçlama, ilgimiz alakamız yok çok şükür. Bütün mahalleden, vatandaşlarımızdan olayın burada gerçekleşmesinden dolayı çok özür diliyoruz." dedi.

Parti üyesi Nurettin Yılmaz da uyuşturucu sattığı iddia edilen arkadaşına zor durumda olduğu gerekçesiyle genel merkezin anahtarını yaklaşık 30 gün önce verdiğini, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.