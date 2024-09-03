Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Gazilere Moral Ziyaretinde Bulundu

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Ankara'da, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilere moral ziyaretinde bulundu.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaklaşık 50 gazi ve hastane personeliyle bir araya geldi. Dikeç'e, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu eşlik etti. Gaziler, Dikeç'e kendi yaptıkları '100'üncü Yıl' temalı filografi Türk bayrağı çalışmasını hediye etti. Dikeç, gazilerle olimpiyatlardaki meşhur pozunu vererek fotoğraf çektirdi. Ardından gazilerle pasta kesen Dikeç, "Tabii ki bu ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları var. Ben kendim sporcu olarak, sayın başhekimimiz doktor olarak hizmet ediyoruz. En önemlisi tabii ki bu ülkeye en çok hizmet eden gazilerimizdir. Gazi olan bir insanın hayatındaki zorlukları, gazi olmayı bunu ancak sizler bilirsiniz. Bir ülke için bir uzvunu, elini, ayağını kaybetmenin bedelinin hiçbir şey karşılayamaz. Bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz arkadaşlar. Bu konuda ne kadar dua etsek inanın azdır. O yüzden sizler var olun" dedi.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK KARŞILIĞINI ÖDEYEMEYİZ'

Dikeç, "Bu ülkenin evlatları olarak biz onlara ne kadar dua etsek, ne kadar teşekkür etsek inanın karşılığını ödeyemeyiz. Bunun bir bedeli yoktur ve ancak bunu yaşayanlar bilir. Ben de böyle bir ortamda bulunduğum için inanın çok mutluyum. Onları görünce hem mutlu oluyoruz hem de seviniyoruz. Bizi bağrına basmaları dolayısıyla kendi adıma, ülkem adına ve gaziler adına inanın çok mutluyum. Devrelerimi gördüm, konuştuk ve yine mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu ise "Değerli Yusuf astsubayımızı, uluslararası arenada gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz, gazilerimizi ziyaret ederek mutlu ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.